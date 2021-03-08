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    Rusya'da video çekmek isterken kara çakıldı

    Kar kütlesinin sert olduğunu hesaba katmayan kişi, hiç beklemediği bir sonla karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 13:11
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    Rusya'da video çekmek isterken kara çakıldı

    Rusya'da kar birikintisinin üzerinde video çekmek isteyen adam, talihsiz bir kaza yaşadı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın üzerindeki adam, sertliğini hesaba katmadığı kar kütlesinin üzerine atladı.

    KAR BİRİKİNTİSİNE SIRTÜSTÜ ATLAYINCA...

    Kar kütlesine sırtüstü atlayan kişi, yumuşak olduğunu düşündüğü kara çakıldı.

    Video çekmek isteyen adamın yaşadığı kaza, kameraya böyle yansıdı.

    Rusya'da video çekmek isterken kara çakıldı ViDEO

    Rusya da video çekmek isterken kara çakıldı #1

    Rusya da video çekmek isterken kara çakıldı #2

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