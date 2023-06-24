Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da pazartesi günü tatil edildi Ukrayna sınırında bulunan Rostov şehrini kuşatan Wagner grubu Moskova'ya doğru ilerlerken, başkentte de sıkı tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Moskova'da pazartesi gününün tatil ilan edildiğini duyuruldu.

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Rusya'da darbe krizi yaşanıyor.

Savaşta en ön safta savaşan paralı asker şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı...

Grubun başkanı Yevgeny Prigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasından sonra birlikler yürüyüşe geçti.

Rostov'dan yola çıkan Wagner, Voronej'i geçti.

Wagner, Moskova'ya doğru ilerlerken başkentte de sıkı tebdirler alınıyor.

Hendeklerin kazıldığı Moskova'da güvenlik seviyesi artırıldı.

Pazartesi günü tatil ilan edildi

Bu kapsamda Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, yaptığı açıklamayla halktan mümkün olduğunda şehirde dolaşmaktan kaçınmalarını istedi.

Moskova'da terörle mücadele operasyonu başlatıldığını ilan eden Sobyanin, ayrıca pazartesi gününün de riskleri en aza indirmek için tatil edildiğini söyledi.

Tüm etkinlikler Temmuz'a ertelendi

Yetkililer, Moskova bölgesinin tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurdu.