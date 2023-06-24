Rusya'da Wagner krizi: Moskova'da pazartesi günü tatil edildi

Rusya'da darbe krizi yaşanıyor.
Savaşta en ön safta savaşan paralı asker şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı...
Grubun başkanı Yevgeny Prigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasından sonra birlikler yürüyüşe geçti.
Rostov'dan yola çıkan Wagner, Voronej'i geçti.
Wagner, Moskova'ya doğru ilerlerken başkentte de sıkı tebdirler alınıyor.
Hendeklerin kazıldığı Moskova'da güvenlik seviyesi artırıldı.
Pazartesi günü tatil ilan edildi
Bu kapsamda Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, yaptığı açıklamayla halktan mümkün olduğunda şehirde dolaşmaktan kaçınmalarını istedi.
Moskova'da terörle mücadele operasyonu başlatıldığını ilan eden Sobyanin, ayrıca pazartesi gününün de riskleri en aza indirmek için tatil edildiğini söyledi.
Tüm etkinlikler Temmuz'a ertelendi
Yetkililer, Moskova bölgesinin tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurdu.