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    Rusya'da yapay virüs salgını endişesi

    Rus uzmanlar, yapay virüs salgınlarının ortaya çıkmış olabileceği konusunda uyardı. Biyolojik tehditle mücadelede ilave tedbirler ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 09:21
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    Rusya'da yapay virüs salgını endişesi

    Koronavirüs salgını kaynaklı 1 milyon 415 bin vakayla ülkeler sıralamasında dördüncü sırada bulunan Rusya'da, biyoterör alarmı verildi.

    Rusya'da Bilim Konseyi, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev başkanlığındaki toplantıda dünyadaki epidemiyolojik durumu ele almak için bir araya geldi.

    BİYOLOJİK TEHDİT İHTİMALİ

    Salgına karşı alınan tedbirlerin insanların yaşamında çeşitli zorluklara neden olduğu kaydedildi.

    Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla ilgili olaylar ve sonuçları, diğer tehlikeli patojenik biyolojik ajanların yol açtığı biyolojik tehdit olasılığını gösteriyor." denildi.

    BİYOTERÖRE KARŞI EK ÖNLEMLER TARTIŞILDI

    Bilim Konseyi, patojenik biyolojik ajanlarla yapılması muhtemel terör saldırılarını da masaya yatırdı. Bu tehlikeye karşı ek önlemlerin alınması teklif edildi.

    Rusya da yapay virüs salgını endişesi #1

    YENİ ENFEKSİYONLARA KARŞI ULUSAL KORUMA SİSTEMİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni enfeksiyonlara karşı ulusal bir koruma sistemi geliştirme konularında bir kurumlar arası komisyon kurulmasına ilişkin kararnameyi geçtiğimiz günlerde imzalamıştı.

    Komisyonun başkanlığını, Rusya Güvenlik Konseyi'ne liderlik eden Dmitri Medvedev yürütecek.

    Komisyon, bulaşıcı hastalıkların yayılmasıyla ilgili tehditlerin değerlendirilmesi, yeni hastalıkların ortaya çıkma mekanizmalarının incelenmesi, yayılmasının izlenmesi ve Rus nüfusunun sürü bağışıklığının tahmini, Rus nüfusunun yeni enfeksiyonlara karşı koruma düzeyinin değerlendirilmesinden sorumlu olacak.

    Rusya da yapay virüs salgını endişesi #2

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