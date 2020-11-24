Rusya'da yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınacak

Vladimir Putin, yüksek gelire sahip olanlara ilişkin vergi oranını artıran yasayı imzaladı.

Rusya'da vergi konusunda yeni düzenleme yapıldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2001 yılından bu yana herkesten aynı oranda vergi alınması konusunda ilk kez gelir vergisinin artırılmasına ilişkin yasayı imzaladı.

YÜKSEK GELİRİ OLANLARIN VERGİ ORANI ARTIRILDI

Moscow Times'ın haberine göre, vergi oranı, gelecek yıldan başlayarak 5 milyon ruble (yaklaşık 66 bin dolar) üzerindeki gelirlerde yüzde 13'ten yüzde 15'e yükselecek.

Putin, yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınmasına ilişkin teklifini, haziran ayındaki ulusa sesleniş konuşmasında yapmıştı.

PARA, AĞIR HASTALIKLI ÇOCUKLAR İÇİN HARCANACAK

Düzenlemeyle birlikte Rusya'da devletin kasasına 60 milyar rublenin daha girmesi bekleniyor. Putin, paranın "ağır ve ender" hastalıkları olan çocukların tedavisine fon sağlamaya harcanacağını söyledi.

Ülkede 2001 yılında hayata geçirilen herkesten aynı oranda vergi alınması sistemi, Vladimir Putin'in ilk başkanlık döneminin temel reformları arasındaydı.