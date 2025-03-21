Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Rusya ordusu, yakın zamanda Suca'nın kontrolünü yeniden ele geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi ile Rusya ile Ukrayna'nın 30 gün süreyle birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurması kararlaştırıldı.

İSTASYON ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yer alan Suca gaz pompalama ve ölçüm istasyonunda patlama yaşandı.

İstasyon, patlamanın ardından çıkan yangınla birlikte alev topuna döndü.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

"KİEV REJİMİNİN BİR PROVOKASYONUDUR"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, istasyona gece saatlerinde Ukrayna’nın kasıtlı olarak saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

Daha önce Avrupa ülkelerine günde 40 milyon metreküpten fazla gaz tedarik eden bu enerji altyapı tesisi, 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Ukrayna birliklerinin kontrolü altında bulunuyordu. Ukrayna birlikleri bu süre zarfında tesisi lojistik noktalarından biri olarak kullandı.



Kursk bölgesinden çekilen Ukrayna birliklerinin Rusya'nın önemli enerji tesisine yönelik saldırısı, Kiev rejiminin kasıtlı bir provokasyonudur ve ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan Rusya’nın enerji altyapısına yönelik son saldırıların bir parçası olarak görülmelidir.

Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatırken, Ukraynalı askerlerinin tesise kasıtlı olarak saldırı düzenlediğini öne sürdü.

"İDDİALARIN HİÇBİR DAYANAĞI YOKTUR"

Ukrayna ordusu ise söz konusu iddiaları reddetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin 'provokasyon' olarak tesisi havaya uçurduğu ileri sürülerek, "Söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı yoktur." ifadeleri kullanıldı.