Rusya'daki terör saldırısında onlarca insanı kurtaran İslam Halilov'a ödül verildi En az 100 insanın kanlı saldırıdan kurtulmasını sağlayan Halilov, şükran belgesiyle ödüllendirildi. Halilov, kendini kahraman olarak görmediğini söyledi.

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ensonhaber.com

Rusya'daki terör saldırısında İslam Halilov adlı genç, onlarca insanın hayatını kurtarmayı başardı.

Crocus binasındaki konser salonunda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki Halilov, elleri otomatik silahlı saldırganların açtığı ateş sırasında en az 100 kişinin kurtarılmasında rol oynadı.

Halilov, kalabalık bir grubu, kanlı saldırının yaşandığı salondan güvenli bir şekilde çıkarmayı başardı.

İnsanları acil çıkışa yönlendirdi

Söz konusu genç, Rus basınına verdiği demeçte, insan kalabalığının merdivenlerden kaçtığını gördüğünü ve saldırı yaşandığı konusunda uyarıldığını söyledi.

Halilov, onları acil çıkışa yönlendirirken "içgüdülerinin devreye girdiğini" kaydetti.

"Kendimi kahraman olarak görmüyorum"

Saldırı sırasında yaşadıklarını anlatan Halilov, şunları söyledi:

Onlara nereye gideceklerini gösterdim. Elimden geldiğince herkese yardım ettim. Kimseyi arkamda bırakmadım.



Kendimi kahraman olarak görmüyorum. Bu sadece işimin bir parçasıydı. 100 kişinin ölmesine izin vermektense kendini feda etmek daha iyidir.

İslam Halilov ödül aldı

İzvestiya'nın haberine göre, Rus Çocuk Ombudsmanı Maria Lvova-Belova, Crocus'taki terör saldırısı sırasında insanları kurtaran İslam Halilov'u şükran belgesiyle ödüllendirdi.

Halilov, hem kendisinin hem de annesinin olay karşısında hâlâ şaşkın olduklarını anlattı.

"Bütün bunlar gözümün önünde oldu"

"Annem şoke oldu ve ağladı çünkü tüm bunları yaşamak zorunda kaldım." diyen Halilov, Mail'e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: