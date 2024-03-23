Rusya'nın başkenti Moskova'da dün gece korku dolu anlar yaşandı.
Bir konser salonunda binlerce kişinin eğlendiği sırada, bir grup uzun namlularla binayı bastı.
Bu sırada rastgele etrafa ateş ederek vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı.
Savaş alanına döndü
Çığlık sesleri müziği ve silah seslerini bastırırken, ortalık kısa sürede savaş alanına döndü.
Konser salonundakiler canlarını kurtarmak için birbirlerini ezerek salondan çıkmaya çalıştı.
Kolon sayesinde ölümden kurtuldular
O anlara ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.
Saldırganların önüne gelenleri taradıkları sırada ise salonda bulunan bir kolonun etrafında dönen iki kişi, ölümle burun buruna geldikleri andan canlarını kurtardı.
DEAŞ saldırıyı üstlendi
Öte yandan saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.
Terör örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova banliyösünde yer alan Krasnogorsk'taki konser salonuna örgüt üyelerinin saldırdığını ileri sürdü.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 93 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı ise 146'yı geçti.
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