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    Rusya'daki Türk vatandaşlarına tahliye

    Koronavirüs tedbirlerinden dolayı Rusya'dan dönemeyen Türk vatandaşları, özel izinle Türkiye'ye getiriliyor.
    • AA
    • 29.04.2020 - 13:09
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    Rusya'daki Türk vatandaşlarına tahliye

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türk vatandaşlarının Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Türk Hava Yolları'na (THY) ait üçüncü ve dördüncü uçak Moskova'ya ulaştı.

    RUSYA'DAN TAHLİYE

    Yolcular, uçağa binmeden önce Vnukovo Havalimanı'nda son işlemleri gerçekleştirdi.

    Rusya'daki Türk vatandaşlarına tahliye ViDEO

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