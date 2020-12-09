Rusya’daki yanardağın lavları yayılıyor

Rusya'da kasım ayı sonunda harekete geçen Avrasya'nın en yüksek yanardağı olan Klyuchevskaya Sopka'nın püskürttüğü lavlar, 1 buçuk kilometreye yayıldı.

Geçtiğimiz kasım ayı sonunda kül püskürtmeye başlayan Rusya’ya bağlı Kamçatka Adası’ndaki Klyuchevskaya Sopka Dağı’nda hareketlilik devam ediyor.

LAVLAR 1,5 KİLOMETREYE YAYILDI

Kül püskürttükten sonra lav püskürtmeye başlayan yanardağda patlamalar yaşanmaya başladı.

Patlamalarla birlikte yanardağın püskürttüğü lavların dağdan aşağıya inişe geçtiği ve şu ana kadar 1 buçuk kilometreye ulaştığı duyuruldu.

Rusya’daki yanardağın lavları 1 buçuk kilometreye yayıldı İZLE

KAMÇATKA ÜZERİNDE HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgedeki havacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ise havacılık literatüründe ’tehlikeli durum’ olarak bilinen turuncu alarm mesajı yayınlayarak, Kamçatka bölgesinde hava trafiğini durdurdu.

SON 5 YILDA 3. KEZ AKTİF HALE GELDİ

Son 5 yıl içinde üçüncü kez harekete geçen yanardağın yerleşim alanlarına uzak olması nedeniyle tehlike arz etmediği belirtilirken, yanardağ çevresinde küçük çağlı depremlerin oluştuğu ifade edildi.

AVRASYA'NIN EN YÜKSEK YANARDAĞI

Yüksekliği 4 bin 750 metre, çapı ise 700 metre olan ve Avrasya’nın en yüksek yanardağı olma özelliği taşıyan Klyuchevskaya Sopka Dağı çevresinde bilim insanlarının gözlemleri devam ediyor.