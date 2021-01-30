Rusya'dan ABD'ye tepki: Joe Biden, kendine hakim olmalı

Rus yetkili, Beyaz Saray'dan Biden ile Putin arasındaki görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Geçen salı günü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, telefonla görüştü.

Görüşmede Putin, ABD'nin yeni başkanı Biden'ı göreve başlamasından dolayı tebrik etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çıkarlar temelinde normalleştirilmesi konusunda hemfikir olan Putin ve Biden, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) süresini 5 yıllığına uzatma konusunda anlaştı.

"BIDEN SÖZÜNÜ SAKINMADI"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Putin ile görüşmesindeki tutumuna dair bir soru üzerine "Başkan Biden'ın bu görüşme sırasında iletmek istediği net mesajlar vardı. Aleksey Navalnıy ve protestoculara yönelik muamele konusunda endişeleri aktarırken sözünü sakınmadı. Devlet Başkan Putin ya da Rus hükümetinin eylemleriyle ilgili çekinceleri hakkında da sözünü sakınmadı ve bunları açık şekilde aktardı." ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN TEPKİ: BIDEN KENDİNE HAKİM OLMALI

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Psaki'nin "Biden sözünü sakınmadı" şeklindeki ifadelere tepki gösterdi.

Puşkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun böyle olup olmadığı bilinmiyor, fakat gerilimin azalmadığı ve hatta arttığı mevcut koşullarda ABD Başkanı’nın uluslararası meselelere yaklaşımında kendine hakim olması hiç de fena olmaz. Washington’dakiler ona her neyi yaptırmaya çalışıyor olsalar da." dedi.