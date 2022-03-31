Rusya'dan AB'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’ya girişi yasak AB temsilcileri listesinin genişletildiğini, kısıtlamanın AB’nin üst düzey yöneticileri ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerini kapsadığını açıkladı.

Açıklamada, "Avrupa Birliği’nin yoğun tek taraflı yaptırımlarına karşılık olarak Rusya tarafı, uluslararası hukuk için temel olan karşılıklılık ilkesine uygun olarak, ülkemize girişi yasak AB üyesi ülkelerin ve Avrupa kurumlarının temsilcilerinin listesini önemli ölçüde genişletti" denildi.

AB KOMİSERLERİ, ASKERİ YETKİLİLER, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MİLLETVEKİLLERİNİ KAPSAYACAK

Kısıtlamaların, aralarında AB komiserleri ve AB askeri yetkilileri olmak üzere AB’nin üst düzey yöneticilerini ve Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin büyük kısmını kapsadığı ifade edildi.

Rusya’nın yaptırım listesine ayrıca bazı AB üyesi ülkelerin hükümet ve parlamento temsilcileri ile medya çalışanları dahil, "gayri meşru Rusya karşıtı yaptırımların ilerletilmesinden, Rusofobik eğilimlerin körüklenmesinden, Rusça konuşan insanların hak ve özgürlüklerinin ihlalinden sorumlu üst düzey yetkililerin de dahil edildiği" belirtildi.