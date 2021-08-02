Rusya'dan Afganistan sınırında tatbikat

Özbek askerleriyle tatbikat yapan Rus ordusu, faaliyetin kapsamını ek askerlerle genişletecek. Tatbikat, Afgan sınırındaki toprak bütünlüğünü korumak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Rusya ve Özbekistan, Afganistan sınırında ortak tatbikata başladı.

Özbekistan'ın Surhanderya bölgesindeki Termez eğitim alanında başlayan tatbikatta iki ülkenin birlikleri, Afganistan sınırında toprak bütünlüğünü korumak için operasyon planlama ve yürütme faaliyetleri icra edecek.

5 GÜN SÜRECEK

Rusya Merkez Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, beş gün sürecek tatbikatta yaklaşık 1500 Rus ve Özbek askeri yer alacak.

RUSYA'DAN 800 KİŞİLİK EK BİRLİK

Öte yandan Interfax haber ajansının aktardığına göre, Rusya, söz konusu askeri tatbikata katılmak üzere 800 kişilik ek bir birlik gönderecek.

Ayrıca başlangıçta planlanandan iki kat daha fazla donanımın askerler tarafından kullanılacağı kaydedildi. Bu kapsamda 420 adet askeri teçhizat, tatbikatta bulunacak.