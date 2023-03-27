Rusya'dan Batı'ya Belarus yanıtı: Nükleer silah yerleştirme planımız değişmeyecek Moskova yönetimi, Batı'dan gelen tepkilere karşılık verirken, "Elbette Rusya'nın planlarını etkileyemez" dedi.

AA

Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme planları, Batı'da tepkiyle karşılandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin farklı ülkelerde benzer adımlar attığını söyledi.

Bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Belarus'a nükleer silah yerleştirme planı

Peskov, Batılı ülkelerin tepkisinin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planlarını etkilemeyeceğini söyledi.

Başkent Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini geçen hafta bildirdiğini anımsattı.

Batı'ya yanıt: Planlarımızı etkilemez

Batılı ülkelerin buna olumsuz tepki verdiğine dikkati çeken Peskov, "Elbette bu tepki Rusya'nın planlarını etkileyemez." dedi.

"Arkasında bazı devletler ve özel servisler var"

Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara işaret eden Peskov, şu şekilde konuştu:

Veriler, kritik altyapıya yönelik bu büyük çaplı sabotaj ve terör eyleminin arkasında bazı devletler ve özel servislerin olduğunu gösteriyor.

Peskov, Batılı ülkelerin bu konuyu kapatmaya çalıştığını kaydetti.

"Yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız"

Rusya Devlet Başkanı Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

Putin, NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek, kendilerinin de Belarus'a söz konusu silahı yerleştirecekleri bilgisini paylaşmıştı.