Rusya'dan Batı'ya nükleer bombalı saldırı tehdidi Putin'in müttefiki Medvedev, sınırlar konusunda Batı'ya mesaj gönderdi. Nükleer saldırı ihtimaline değinen Medvedev, küresel savaş tehdidinde bulundu.

ensonhaber.com

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, işgal altındaki Ukrayna topraklarının tamamını kaybetmeleri halinde ABD, İngiltere, Almanya ve Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanacağı tehdidinde bulundu.

Ülkesinin eski devlet başkanı olan Medvedev, nükleer silah kullanma tehdidine bir yenisini ekledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Medvedev, "Rusya'nın 1991 sınırlarını yeniden tesis etme girişimleri yalnızca bir şeye yol açacaktır." dedi.

Nükleer saldırı tehdidinde bulundu

Açıklamasının devamında ayrıntı veren Medvedev, "Kiev, Berlin, Londra ve Washington'a karşı tüm stratejik (nükleer) cephaneliğimizin kullanıldığı Batı ülkeleriyle küresel bir savaş..." ifadelerini kullandı.

Medvedev, nükleer saldırının hedefinde "diğer tüm güzel tarihi mekanların da" olacağını söyledi.

Ukrayna'nın ilhak edilen dört bölgesi

Rusya, 2022 sonbaharında Ukrayna'nın bölgelerinden dördü olan Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Herson'u referandumların ardından ilhak etti.

Dmitriy Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta olası bir yenilgisinin ve "ülkenin parçalanmasının" nükleer bir savaşı tetikleyebileceğini öne sürdü.

Batı'dan Kiev'e yoğun destek

Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada Medvedev, NATO'nun silah göndererek ve Ukraynalı askerleri eğiterek "NATO ile Rusya arasında doğrudan ve açık bir çatışma olasılığını artırdığını" söylemişti.

O tarihten bu yana binlerce Ukrayna askeri, NATO ülkelerinde eğitildi. Askeri ittifak üyesi devletler, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler, tanklar ve topçu sistemleri de dahil olmak üzere farklı türde silahlar sağladı.