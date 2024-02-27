Rusya'dan Fransa'ya asker tepkisi: NATO ile savaş çıkarır Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO ile çatışma konusunda uyardı. Peskov, "Bu durumda artık olasılıktan değil, kaçınılmazlıktan bahsetmeliyiz" dedi.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamadığını söyledi.

Bu açıklama Rusya'yı küplere bindirirken, açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanma ihtimalinin "kaçınılmaz" olacağını söyledi.

Peskov, Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarını başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.

"Macron'un tutumunun farkındayız"

Söz konusu ihtimalin gündeme gelmesinin önemli ve yeni bir olay olduğunu belirten Peskov, şöyle konuştu:

Fransa Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının diğer tüm yönlerini zaten duymuştuk ve bunları dikkate aldık.



Macron'un, Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerekliliği konusundaki tutumunun da oldukça farkındayız.

'NATO ile Rusya arasında çatışma çıkar' uyarısı

Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde NATO ile Rusya arasında çatışma yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya şu karşılığı verdi:

Bu durumda artık olasılıktan değil, kaçınılmazlıktan bahsetmeliyiz. Böyle değerlendiriyoruz.

"Kendilerine sormalılar"

NATO ülkelerinin bu tür eylemleri iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Peskov, şu ifadeleri kullandı:

Bunun kendi çıkarlarına ve en önemlisi ülkelerindeki vatandaşların çıkarlarına uyup uymadığını kendilerine sormalılar.

Tartışmalara neden olan açıklama

Macron, dün yaptığı açıklamada, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.