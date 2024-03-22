Rusya'dan Fransa'ya saldırı tehdidi: Paris'e nükleer bomba atmak 2 dakika sürer Putin'in müttefiki olarak bilinen Duma'nın Başkan Yardımcısı Tolstoy, Rusya'dan fırlatılacak füzenin Fransa'ya ulaşma süresini hesapladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Pyotr Tolstoy, Ukrayna'ya asker konuşlandırma hesapları yapan Fransa'yı nükleer saldırıyla tehdit etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya NATO askerleri konuşlandırabileceklerini söylerken, bu öneri geniş ölçekte tepki gördü.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkan Yardımcısı Tolstoy, Fransız birliklerinin Ukrayna'da yer alması durumunda, Paris'e nükleer bomba atma olasılığını gündeme getirdi.

Paris'e nükleer saldırı hesapları

Fransız kanalı BFM TV'ye verdiği röportajda Tolstoy, Rusya'nın Paris'e nükleer saldırı olasılığını "hesapladığını" doğruladı.

Tolstoy, Rusya'dan atılan bir füzenin Fransa'nın başkentine "iki dakikadan biraz daha uzun bir sürede" ulaşabileceği tahmininde bulundu.

"Rusya sınırlarının çevresine füze yerleştiriyorlar"

"Rusya için tarihsel olarak önemli olan, ülkenin güvenliğinin sağlanmasıdır." diyen Tolstoy, "Fransa dahil NATO ülkeleri, Rusya sınırlarının çevresine füze yerleştiriyor." ifadesini kullandı.

Macron: Rusya kazanırsa güvenliğimiz tehlikeye düşer

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesi halinde Avrupa'nın kredibilitesinin sıfırlanacağını düşünüyor.

Macron, yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın kaybetmesiyle Avrupa'nın güvenliğinin tehlikeye düşeceğini belirtti.