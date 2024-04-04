Rusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker göndermeniz sizin için sorun olur Savunma Bakanı Şoygu, Fransız birliklerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının yol açacağı riskler konusunda uyardı.

AA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Fransa'yı Ukrayna'ya asker göndermemeleri konusunda uyardı.

Şoygu, söz konusu uyarıyı Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya yaptı.

Rus Bakan, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun yaratacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Fransa tarafının "ısrarlı talebi" üzerine Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

"Ukrayna ve Batılı ülkelerinin terör saldırısına karışmadığına ikna etmeye çalıştı"

Lecornu'nun, Moskova'daki "Crocus Hall City" konser salonuna yapılan terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lecornu, aynı zamanda sorumluluğu (terör örgütü) DEAŞ'a yıkarak, ısrarla Ukrayna ve Batılı ülkelerinin terör saldırısına karışmadığına ikna etmeye çalıştı.

"Umarız bu işin arkasında Fransız istihbaratı yoktur"

Rus Bakan Şoygu'nun, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın mutlaka tamamlanacağını ve sorumluların cezalandıracağını vurguladığı belirtilen açıklamada, terör saldırısının organizasyonunda Ukrayna'nın izine dair bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Lecornu'ya şöyle dediği aktarıldı:

Kiev rejimi, Batılı küratörlerin onayı olmadan hiçbir şey yapmıyor. Umarız bu olayda bu işin arkasında Fransız istihbaratı yoktur.

"Bizzat Fransa için sorun yaratacak"

Görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada şu bilgi verildi:

Elysee Sarayı'nın Ukrayna'ya Fransız askeri birliği gönderilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin Sergey Şoygu, bunların pratikte uygulanması halinde bunun bizzat Fransa için sorun yaratacağını belirtti.

"Rusya'nın katılımı olmadan bir anlamı yok"

Ukrayna konusunda diyaloğa hazır olunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeleri kullandı:

(Diyaloğun) Başlangıç noktalarında İstanbul Barış İnisiyatifi temel alınabilir. Rusya'nın katılımı olmadan Cenevre'de toplantı yapılmasının bir anlamı yok.

Öte yandan, Fransa Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lecornu'nun, konser salonuna yapılan terör saldırısıyla ilgili Rus mevkidaşına "Fransa'nın elinde bu saldırı ile Ukrayna arasında bağ kurulmasına neden olacak bilgi bulunmadığını" söyleyerek, Rusya'dan bu durumu istismar etmeye son vermesini istediği kaydedilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)