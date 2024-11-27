Rusya’dan Gazze’ye 28 tonluk insani yardım

DHA

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken bölgeye birçok ülkeden insani yardım yapılıyor.

Ancak yapılan yardımlara İsrailliler engel oluyor. Bölgeye yardımlar, İsrail engellemelerine rağmen yapılmaya çalışılıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Gazze’de devam eden insani kriz nedeniyle ülkeye 28 tonluk insani yardım gönderildiği duyurdu.

"TEMEL GIDA MALZEMELERİ VE ACİL DURUM EKİPMANLARI"

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, yardım paketinin temel gıda malzemeleri, acil durum ekipmanları ve tıbbi malzemelerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Yardım paketleri, Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edilerek Gazze halkına ulaştırılacak. İnsani yardım teslimatlarının başlamasından bu yana, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Gazze'ye 827 tondan fazla insani yardım ulaştırdı.” denildi.