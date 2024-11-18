Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza

AA

Rusya yönetimi ile Google arasındaki ceza gerilimi artıyor.

Rus kurumları ve kişilere ait kanalları kaldırdığı gerekçesiyle Rusya’da Google’a mahkemeler tarafından verilen para cezalarının miktarının 20 desilyon doları geçerken bu sayı artmaya devam ediyor.

3,8 MİLYON RUBLE CEZA DAHA

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.