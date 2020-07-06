Rusya'dan Hafter'e paralı savaşçı desteği

Rusya'nın Libya'ya gönderdiği yeni paralı askerler arasında eski DEAŞ'lılar da yer aldı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye'nin de desteğiyle darbeci Hafter'e zemin kaybettiriyor.

Durumdan rahatsız olan Hafter'in destekçileri, gayrimeşru silahlı güçlerin liderine destek olmaya devam ediyor.

Son olarak Rusya, Suriye'nin doğusunda Esad rejimi kontrolündeki bölgelerden, aralarında eski DEAŞ mensuplarının da bulunduğu 300 savaşçıyı para karşılığında, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saflarına gönderdi.

PARA KARŞILIĞINDA LİBYA'YA GÖNDERİLDİLER

Irak sınırındaki Deyrizor ilinde rejime bağlı "Şebbiha" milisleri ile İran destekli yabancı gruplardan Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Kudüs tugayları saflarından çoğu Suriyeli 300 savaşçıyı aylık 1000-1500'er dolar karşılığında Libya'ya sevk edildi.

RUSYA'NIN LAZKİYE'DEKİ NOKTALARINDA EĞİTİM ALDILAR

Söz konusu yeni savaşçılar arasında İran ve Afgan kökenliler de bulunuyor. Paralı askerler, Hafter milislerine katılmadan önce gerekli eğitimler için Rusya'nın Lazkiye'deki askeri noktalarına götürüldü.

ARALARINDA ESKİ DEAŞ MENSUPLARI DA VAR

Rusya'nın Libya'ya gönderdiği yeni paralı askerler arasında rejimle daha önce "uzlaşı" imzalayarak Deyrizor'a dönen ve daha sonra Kudüs Tugayları saflarına katılan en az 8 eski DEAŞ'lı da yer aldı.

Kaynaklar, eski DEAŞ'lıların Deyrizor'un doğu kırsalındaki Deblan beldesinden olduklarını ve terör örgütü saflarında yaklaşık 2.5 sene yer aldıklarını belirtti.

PARALI SAVAŞÇILARIN SAYISI 2 BİNE DAYANDI

Rusya'nın, şu ana kadar Suriye'nin çeşitli illerinden Hafter'in saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısının 2 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında, Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.