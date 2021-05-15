Rusya'dan Hasım Ülkeler listesi

Rusya hükümeti, aralarında ABD ve Çekya'nın da bulunduğu 'Hasım Ülkeler' listesini onayladı.

Rusya, son yıllarda batılı ülkelerle ilişkilerinin gerilmesi ve bu ülkelerden gelen yaptırımlara karşı yeni misillemelere imza atıyor.

"HASIM ÜLKELER" LİSTESİ ONAYLANDI

Rusya hükümetinin internet sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede, "Rusya’ya, Rusya vatandaşlarına ve Rusya’daki tüzel kişilere yönelik düşmanca eylemlerde bulunan ülkelerin listesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Nisan 2021 tarihli, 243 sayılı Yabancı Devletlerin düşmanca eylemlerine karşı önlemlerin uygulanmasına ilişkin kararnamesi ile belirlenen tedbirler hususlarda onaylandı" ifadeleri yer aldı.

ABD VE ÇEKYA'YA KARŞI ÖNLEMLER

Kararnamede, ABD ve Çekya’ya karşı alınan önlemler kapsamında ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin diplomatik temsilciliğinde Rusya vatandaşlarının çalışamayacağı, Çekya’nın ise sadece 19 Rus çalışan ile iş sözleşmesi imzalayabileceği belirtildi.