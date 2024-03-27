Rusya'dan Interpol'ün yardım teklifine ret: Kendi başımızın çaresine bakacağız Dışişleri Bakanı Lavrov, Interpol'un destek verme önerisinin ilginç olduğunu söyledi. Rus Bakan, gelişmeyi 'çifte standartların açık tezahürü' olarak tanımladı.

AA & Ensonhaber

Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı sonrası Interpol, soruşturmaya yardımcı olma teklifinde bulundu.

Teklifi geri çeviren Rus makamları, bu durumu şüpheyle karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kendi başımızın çaresine bakacağız." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'yı 'arındırma' girişimi

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Interpol'ün terör saldırısının soruşturulmasına yardım etme teklifinin, "Ukrayna'yı son yılların en kötü terör saldırısına karışmaktan arındırma girişimi" olabileceğini söyledi.

"İlginç bir şekilde yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu"

Lavrov, Rusya'dan Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım boru hatlarının patlaması gibi diğer durumlarda Interpol'ün neden yardım teklifinde bulunmadığını sorguladı:

İlginç bir şekilde, terör saldırısından sadece bir gün sonra, Batı'da bunun elbette Ukrayna değil DEAŞ olduğu yönünde açıklamalar yapıldığında, aynı zamanda Interpol liderliği beklenmedik bir şekilde soruşturmaya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Batı'ya 'çifte standart' eleştirisi

Çifte standartların açık bir tezahürü... Batı için uygun olan, bunu DEAŞ'ın yaptığı ve Ukrayna'nın 'bununla hiçbir ilgisi olmadığı' yönündeki bir teoriyi desteklemeyi amaçlayan bu tür bir yardıma pek ihtiyacımız yok.

Lavrov, "Yalnızca Batı'nın neyi, hangi yöntemlerle başarmaya çalıştığına dair anlayışımızla hareket edeceğiz." diye ekledi.