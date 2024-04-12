Rusya'dan İstanbul hatırlatması: Ukrayna'yla müzakerelerin temelini oluşturabilir Kremlin Sözcüsü Peskov, İstanbul'da Kiev ile yürüttükleri görüşmelerin yeniden diyalog kurulmasını sağlayabileceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Moskova yönetimi, Ukrayna ile İstanbul'da yapılan görüşmelerin, yeniden müzakerelere temel teşkil edebileceğini söyledi.

Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

İstanbul, Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında savaşın daha fazla büyümeden sona erdirilmesine ilişkin görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

Putin, "İstanbul'da her konuda anlaşmıştık. Sonra tüm bu anlaşmaları çöpe attılar." demişti.

Görüşmelere yeşil ışık: Putin hazır

Gazetecilere konuşan Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin Peskov, bunun ancak diyalog aracılığıyla mümkün olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in müzakerelere hazır olduğunu defalarca dile getirdiğini hatırlattı.

Müzakereler için İstanbul hatırlatması

Rus ve Ukrayna heyetleri arasında Mart 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde anlaşma hazırlandığını anımsatan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

O zamandan bu yana geçen iki yılda pek çok şey değişti. Anayasamıza iki yeni bölge dahil edildi (Zaporijya ve Herson). Bu, iki yıl önce yoktu.



Bu nedenle vazgeçilemez bazı yeni gerçekler var. Aynı zamanda bu (İstanbul'daki anlaşma), müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir.

"Ukrayna hazır değil"

Peskov, diğer yandan Ukrayna'nın müzakerelere hazır olmadığını söyledi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak, Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Peskov, şöyle dedi: