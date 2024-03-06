Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olur Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi. Kremlin ise ABD'yi hedef alarak, "Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek" dedi.

AA

Ukrayna-Rusya savaşı yaklaşık 2 yıldır devam ediyor.

ABD, bu savaşta Ukrayna'ya büyük maddi ve askeri destek sağlarken gelişmeleri de yakından takip ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

NATO'ya uyarı yapıldı

ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde, bölgenin Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağı belirtildi.

"NATO bize karşı herhangi bir tehdidin cevapsız kalmayacağını bilmeli" ifadeleri kullanıldı.

"ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor"

Kremlin'den yapılan açıklamada da "ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek, askeri operasyonun bir parçası olarak, Amerikan tanklarını yok edecek." denildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)