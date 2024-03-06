Rusya'dan NATO'ya uyarı: Doğrudan askeri çatışma hedefi olur

AA
Ukrayna-Rusya savaşı yaklaşık 2 yıldır devam ediyor.
ABD, bu savaşta Ukrayna'ya büyük maddi ve askeri destek sağlarken gelişmeleri de yakından takip ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
NATO'ya uyarı yapıldı
ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde, bölgenin Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağı belirtildi.
"NATO bize karşı herhangi bir tehdidin cevapsız kalmayacağını bilmeli" ifadeleri kullanıldı.
"ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor"
Kremlin'den yapılan açıklamada da "ABD, Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya, Amerikan uçaklarını yok edecek, askeri operasyonun bir parçası olarak, Amerikan tanklarını yok edecek." denildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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