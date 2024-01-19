Rusya'dan Pakistan ve İran'a çağrı: Sorunları diplomatik yöntemlerle çözün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Tarafları azami itidale çağırıyoruz" dedi. Rus sözcü, yaşanan gerilimin bölgede istikrardan yana olmayanların işine yaradığı konusunda uyardı.

AA

Moskova yönetimi, Pakistan ve İran'ı sükunete davet etti.

İki ülke arasında, sınır bölgesinde son günlerde karşılıklı şiddetli çatışmalar yaşandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran ve Pakistan'a azami itidal ve sorunları diplomatik yolla çözme çağrısında bulundu.

Zaharova, İran ile Pakistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Diplomatik yöntemlerle çözmeye çağırıyoruz"

İran-Pakistan sınırındaki durumun gerginleşmesinden endişe duyduklarını belirten Zaharova, şunları kaydetti:

Tarafları azami itidale ve ortaya çıkan sorunları diplomatik yöntemlerle çözmeye çağırıyoruz.



Kendi toprakları dışında yapılan terörle mücadele operasyonlarının, ilgili devletlerin yönetimi ile koordinasyon halinde yürütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

"İstikrardan yana olmayanların işine geliyor"

"Bunun ortaklık ilişkileri geliştirdiğimiz Şanghay İşbirliği Örgütü devletleri arasında yaşanması üzüntü vericidir." diyen Zaharova, şöyle devam etti:

Durumun ileride daha da gerginleşmesi, bölgede barış, istikrar ve güvenlikten yana olmayanların işine geliyor.

Rusya'dan işbirliği mesajı

İran ile Pakistan'ın en kısa zamanda anlaşmazlıkları çözecekleri umudunu paylaşan Zaharova, uluslararası terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadelede iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)