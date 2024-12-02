Rusya'dan Suriye Devlet Başkanı Esad'a açık destek

Haber Merkezi

Suriye'de silahlı muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar 28 Kasım'dan beri devam ediyor.

Tüm dünyanın takip ettiği ilerleyişte muhalifler Halep'i ele geçirdi.

Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ESAD'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını bildirdi.

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.

SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.

Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

RUSYA, HALEP VE İDLİB'İ VURDU

Öte yandan Rus savaş uçakları, muhaliflerin ilerleyişini durdurabilmek için Suriye'deki çeşitli noktaları günlerdir bombalıyor.

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklar, Su-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi’ni hedef aldığını açıkladı.

İlk açıklamalara göre; en az dokuz kişi bu saldırıda öldü ve 10 kişi de yaralandı.

Diğer yandan Suriye ordusu ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden itibaren İdlib merkeze 9 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.