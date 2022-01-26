Rusya'dan Ukrayna yakınlarında ve Kırım’da askeri tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile gerginlik devam ederken, ülkenin güneyinde ve Kırım'da geniş çaplı askeri tatbikatlara başlandığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Rusya, Kerç Boğazı kıyılarındaki Rostov ve Krasnodar’da, ülkenin güneyindeki en önemli şehirlerden olan Volgograd’ta ve Ukrayna ile krize neden olan Kırım topraklarında askeri tatbikatlara başlandığını duyurdu.

60'TAN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI TATBİKATTA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 60’tan fazla savaş uçağının tatbikatta yer aldığı belirtilerek şu fadelere yer verildi:

"Güney Askeri Bölge’nin hava ve hava savunma birlikleri ile Karadeniz Filosu bünyesindeki deniz hava güçleri, muharebeye hazırlık denetimi kapsamında Su-27SM, Su-30SM2 avcı uçakları ve Su-34 bombardıman uçaklarıyla, hedeflere azami mesafeden atış gerçekleştirme sırasında etkileşimi geliştirmeye yönelik talimler yapılıyor."

6 BİN ASKER GÖREVLİ

Rus ordusunun Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov ise düzenlenen tatbikatta 6 bin askerin yer aldığını söyledi.