Rusya'dan Ukrayna'ya barış için Türkiye önerisi

AA

Türkiye, barışa ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapıldı.

Bu görüşmelerden esir takası anlaşması çıkarken, geçtiğimiz günLerde Moskova'da Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir kez daha görüşmeler için İstanbul'u işaret etmişti.

'BARIŞ İÇİN İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM' ÖNERİSİ

Kremlin'in de İstanbul'u işaret etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da beklenen açıklama geldi.

Lavrov, "Bir sonraki görüşmenin 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşmesini önerdik" dedi.

KREMLİN'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da müzakereler için İstanbul'u değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Peskov, "Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki durağı İstanbul olabilir" demişti.

Rusya’nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı." demişti.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SONRASI YAŞANANLAR

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Ukrayna ve Rusya tarafları arasındaki yeniden yapılan müzakereler sonrasında esir takasında anlaşma sağlanmıştı.

Ancak Rusya, Ukrayna'nın Rus topraklarında sivilleri hedef aldığını savunarak, Ukrayna topraklarında sınır boyunca tampon bölge oluşturmaya karar vermişti.

Trump, son açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes sürecinde ağır davrandığını dile getirerek bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.