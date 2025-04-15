Rusya'dan Ukrayna'ya enerji altyapısına saldırı iddiası

AA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Bryansk ve Kursk ile ilhak edilen Herson bölgelerindeki enerji altyapı tesislerine topçu ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtildi.

"RUS ENERJİ ALTYAPISINI TEK TARAFLI VURMAYA DEVAM EDİYOR"

Saldırı sonucu bölgenin bazı kesimlerinde elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor.

SALDIRILARIN DURDURULMASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın, 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Ancak Moskova ve Kiev, anlaşmaya rağmen birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.