Rusya'dan yüzde 87 yorumu: Putin'in mutlak zaferini vurguluyor Kremlin Sözcüsü Peskov, halk desteğinin düzeyinin ne anlama geldiğini yorumladı. Peskov, oyların meşruluğuna itirazın 'çok saçma' olduğunu anlattı.

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yüzde 87,29 ile yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin'e Batı'dan yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tekrar seçilmesini "önemli başarı" olarak nitelendirdi.

ABD'li yetkililerin, Rusya’daki seçime yönelik eleştirilerini kabul etmediklerini vurgulayan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"ABD bize karşı savaşıyor"

Aslında bu ülke (ABD) bize karşı savaşıyor. Bu yüzden onlardan başka türde değerlendirmeler beklemiyorduk.



Kategorik olarak onlarla aynı fikirde değiliz. Bizim dikkate almaya hazır olduğumuz görüşlere sahip değiller.

"Putin’in aday olarak mutlak zaferini vurguluyor"

Seçim sonuçlarının Putin’e yönelik mutlak desteği gösterdiğini ifade eden Peskov, şu değerlendirmede bulundu:

Putin gerçekten de tamamen benzersiz bir sonuç elde etti. Halk desteğinin düzeyi, Putin’in aday olarak mutlak zaferini vurgularken, aynı zamanda halkımızın onu desteklediğini ve onun politika çizgisi etrafında toplandığını kanıtlıyor.

"Oyların meşruluğuna itiraz ediyorlar ve bu çok saçma"

Peskov, seçimlerin meşru olup olmadığına yönelik tartışmalara da tepki göstererek şöyle dedi:

Bazıları ülkemizdeki seçimlerin gayri meşruluğu hakkında spekülasyon yapıyorsa, muhtemelen Putin'e verilen yüzde 87 oranındaki oyların meşruluğuna itiraz ediyorlar ve bu çok saçma.

Sıhhi bölge açıklaması

Putin'in Ukrayna’da silah ve askerden arındırılmış "sıhhi bölgeler" kurulabileceğine yönelik sözlerini de değerlendiren Peskov, şu şekilde konuştu:

Putin, topraklarımıza yönelik, çoğunlukla sosyal tesisler ve konutları hedef alan insansız hava aracı saldırıları ve top atışlarına yönelik bu bölgelerin korunması için tedbirler alınacağını ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)