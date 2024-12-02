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Haber Merkezi

Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki oyuncu Kamilla Belyatskaya, film setinden aldığı izni tatile değerlendirmek istedi.

Bir kişisel gelişim grubunu keşfeden genç kadın, içe dönme seansı yapmak amacıyla grupla birlikte Tayland'ın turistik adası Koh Sumui'ye gitti.

KAYALIKLARDA YOGA YAPMAYA BAŞLADI

Burada içindeki olumsuz enerjilerden alınmak için günlerini genellikle sahil kesiminde geçiren oyuncunun tatili korkunç bir şekilde sonlandı.

DEV DALGALARIN ARASINDA KALDI

Ruhunu temizleyeceği inancıyla sahilde bir kayalığın üzerine çıkarak yoga yapan Rus oyuncu, dev dalgaların arasında kaldı.

Herkesin korkuyla uzaklaştığı olay sonrası genç kızın bullunduğu yerde olmadığı fark edildi.

Dalgalarla birlikte sürüklenen genç kadının yoga matı, yüksek kayalıkların üzerinde bulundu.

CESEDİ 2 HAFTA SONRA BULUNDU

Olayın ardından başlatılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Belyatskaya'nın cesedi 2 hafta sonra sürüklendiği yerin yakınlarında bulundu.

Çevredeki bir görgü tanığının genç kadını kurtarmak için dalgalarla boğuştuğu ancak başarılı olamadığı bildirildi.