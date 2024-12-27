Rusya'nın en çekici teröristine 21 yıl hapis

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Rusya'da güzelliği yabancı basında dahi, "en çekici terörist" olarak adlandırılan 29 yaşındaki Viktoria Shinkaruk, hakim karşısına çıktı.

Ukrayna yanlısı terör saldırıları gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklu olan Shinkaruk, demiryolu ve petrol rafinerilerine yönelik terör saldırıları planladığı iddialarıyla suçlandı.

Rus Askeri Mahkemesi, Shinkaruk’un Ukrayna adına çalıştığını ve Kiev için bir "dead drop" (değiş-tokuş) operasyonuna katıldığını ileri sürdü.

ÇÖP KUTUSUNA BIRAKTIĞI 780 STERLİN ELE VERDİ

Operasyon sırasında Shinkaruk’un, bir süpermarket çöp kutusuna 780 sterlin bıraktığı belirtilirken, bu paranın sınır ötesinde teröristler tarafından kullanılmak üzere hazırlandığı iddia edildi.

Shinrauk ve Shinrauk’un suç ortağı olduğu iddia edilen Alexander Kholodkov, terör örgütüne katılmak, terör eylemine hazırlık yapmak, yasa dışı patlayıcı madde edinmek, patlayıcı madde üretimine hazırlık yapmak ve stratejik öneme sahip mal ve kaynakların kaçakçılığını yapmaktan suçlu bulundu.

"EŞİMİN TALİMATLARINI YERİNE GETİRDİM"

Rusya merkezli RBC'de yer alan habere göre mahkemede savcılar, paranın bir gaz boru hattını ve Wagner özel ordu üssünü havaya uçurmak için kullanıldığını öne sürerken, paranın terör amacıyla kullanılacağından haberi olmadığını ifade eden Shinrauk ise, yalnızca eşinin talimatlarını yerine getirdiğini ifade etti.

"ÜLKEM ALEYHİNE HİÇİBR ŞEY YAPMADIM"

Eşi Evgeny Kisel’in Ukrayna askeri istihbaratına yardım ettiğinin öne sürülmesinin ardından şiddet karşıtı olduğunu belirten Shinrauk, savunmasında "Ben ülkem aleyhine hiçbir şey yapmadım. Eğer eşimin terörist faaliyetlere karıştığını bilseydim, onunla temasa geçmezdim." dedi.

21 HAPSE ÇARPTIRILDI

Savunması mahkeme tarafından kabul edilmeyen Shinrauk, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Shinkaruk’un davasında, kimliği açıklanmayan bir çifte ajanın verdiği ifadelerin önemli bir rol oynadığı belirtildi.

SUÇ ORTAĞINA 22 YIL

Ayrıca Shinkaruk’un suç ortağı olduğu ve terör faaliyetleri için kullanılmak üzere 3 bin 900 sterlin çektiği ileri sürülen Alexander Kholodkov’un da 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Shinkaruk’un yakın arkadaşları, bu suçlamalara inanmadıklarını dile getirirken bir diğer arkadaşı ise Shinkaruk’un, eşinin yönlendirmesiyle hata yaptığını söyledi.