Rusya'nın gözü ABD askerlerinde: Irak'tan ayrıldıklarında Suriye'den de ayrılacaklar Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Irak’tan çekilen ABD'nin, Suriye’den de çekilmek zorunda kalacağını söyledi. Rus yetkili, "Çünkü Irak topraklarını kullanamadan Suriye’de lojistiği desteklemek imkansız olacak" dedi.

AA & Ensonhaber

Irak hükümeti, ülke topraklarını terk etmesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

ABD ise Irak'tan çekilmek istemediğini söylerken, "terör örgütü DEAŞ'la mücadele için" Irak ve Suriye'ye ilave Amerikan askeri konuşlandırma planı ortaya çıktı.

Moskova yönetimi, karışık mesajlar sonrası, ABD'nin Irak'tan çekilmesi durumunda Suriye'den de çekilmek zorunda kalacağını düşünüyor.

Rusya, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını takip ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD’nin askerlerini Irak’tan çektiğinde, Suriye’den de çıkacağını belirtti.

Rus haber ajansı Ria’ya röportaj veren Lavrentyev, ABD’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Irak’tan çıkmaya hazır olduğunu bildirdiğine dikkati çeken Lavrentyev, bu konuda Iraklı meslektaşların kendilerine bilgi verdiğini aktardı.

"Irak’tan çekildikten sonra Suriye’den askerleri çekilecek"

Lavrentyev, bunun ne sürede gerçekleşeceğinin belirsiz olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

Şimdilik bu konu lafta kalıyor, çünkü Amerikalıların, bunu mümkün olan her şekilde erteleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar şu anda buna hazır değiller. Onlar, zayıflığını göstereceklerini, Afganistan’ın ışığında da bunun kötü gözükeceğini düşünüyorlar.



Irak’tan çekildikten sonra Suriye’den askerleri çekilecek. Çünkü Irak topraklarını kullanamadan Suriye’de lojistiği desteklemek ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak.

"ABD ile tüm temaslar kesintiye uğradı"

Rusya ile ABD’nin, Fırat’ın doğusu hariç Suriye konusunda etkileşimde olmadığını anlatan Lavrentyev, şu ifadeleri kullandı:

Tüm temaslar kesintiye uğradı. Tanif üssü ile Fırat’ın doğusu dahil tüm planlar artık fiilen gerçekleştirilemez hale geldi.

"Suriye’deki muhalif güçlere İHA sevkiyatı yapıyorlar"

Lavrentyev, ABD’nin Suriye’deki silahlı muhalif güçlere, Rus askerlerine azami zarar verme hedefini koyduğunu ve bu güçlere silah, insansız hava araçları (İHA) sevkiyatı yaptığını kaydetti.