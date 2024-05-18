Rusya'nın paralı siyahi askeri bombalı drone'a sopayla karşı koydu Rusya adına savaşan Afrikalı paralı askerin Ukrayna drone'una karşı sopayla direndiği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor...

Ukrayna'nın doğusundaki topraklara sıkışan savaşta son zamanlarda iki tarafta da drone saldırıları en çok kayıp verilen saldırılardan.

Bomba yüklü drone ile hedef alınan askerler sahada savunmasız ve habersiz bir şekilde can veriyor.

Aynı zamanada kameralarla da kaydedilen bu saldırıların görüntüleri sık sık sosyal medyada yayınlanarak psikolojik üstünlük sağlanmaya çalışılıyor.

Rusya'nın paralı Afrikalı askeri drone'a karşı

Ukrayna tarafından yapılan bir saldırı girişiminin daha görüntüleri servis edildi.

Görüntülerde Rusya adına savaşan bir Afrikalı paralı asker kendisine yaklaşmaya çalışan drone'a sopayla karşı koyuyor.