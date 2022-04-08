Petrol
100.98
-0.46%
Euro
16.03
-0.15%
Dolar
14.74
-0.01%
Altın
916.26
0.14%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
644.521
-0.09%
BTXN Coin
34.08
8.19%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Rusya'nın seçkin paraşütçü birliğinden 60 asker savaşmayı reddetti

    Ukrayna'ya gönderilen 60 seçkin paraşütçü Rus askeri, emirlere itaat etmeyerek üslerine geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 03:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın seçkin paraşütçü birliğinden 60 asker savaşmayı reddetti

    Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

    Ukrayna'da savaşmak için Belarus'a gönderilen yaklaşık 60 paraşütçü Rus Askeri isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Kuzey Rusya'daki kilit hava kuvvetleri karargahı Pskov'dan gelen askerler savaşmayı reddettikten sonra üslerine geri döndüler.

    Rusya nın seçkin paraşütçü birliğinden 60 asker savaşmayı reddetti #1

    Askerler hapis cezası alabilir

    Savunma bakanı Sergei Şoygu isyanı soruşturması için yardımcılarından birini Pskov'a gönderirken askerlerin hapis cezası alabileceği konuşuluyor.

    Korkak ilan edildiler

    Rus basınında yer alan haberlere savaşmak istemeyen askerler büyük tepki ile karşılandı. Birliğine geri dönen askerler 'korkak' olarak damgalanırken bazılarının görevden alındığı bildirildi.

    Rusya nın seçkin paraşütçü birliğinden 60 asker savaşmayı reddetti #2

    Seçkin paraşütçü askerler, Ukrayna'da savaşmayı reddetti

    Ukrayna birliklerin Moskova'nın seçkin paraşütçüleri olduğunu iddia etti. Rus muhalefet kuruluşu Pskovskaya Guberniya konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Edindiğimiz bilgiye göre Pskov'dan 60 asker Ukrayna topraklarında savaşa gitmeyi reddetti. Savaşın ilk günlerinde Belarus'a getirilen askerler Pskov'daki üslerine geri döndüler." ifadelerini kullanıldı.

    Emre itaatsizlik vakalarından sadece biri

    Askerlerin çoğunun görevden alındığını ve ağır ceza davaları ile karşı karşıya olduğunu belirten kurum, "Bu, Rus birliklerinin Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etme emrine uymayı reddettiği birkaç vakanın sadece sonuncusu." açıklamasında bulundu.

    Rusya nın seçkin paraşütçü birliğinden 60 asker savaşmayı reddetti #3

    Esir düşen Rus askeri: "Komutanlar da yağmya katıldı"

    Daha önce Pskov'da esir düşen 23 yaşındaki Rus askeri Vladimir Safronov, Ukraynalı yetkililere Rus askerlerinin erzak ile ilgili sorunlarını anlattı. Rus askerlerinin yağmalarını bizzat gördüğünü belirten Safronov, "Ukrayna'daki sivil evlerin içinde ne bulursak onu yiyorduk. Çok yağma var, bizzat gördüm. Bunları yapanlar daha çok kıdemli çavuşlar ve komutanlardı" dedi.

    Rus askerler şikayetçi

    Rus askerlerinin yaşadıkları erzak sorunu ile ilgili haberler uzun süredir gazetelerde yer alıyor. Çoğu genç yaşta ve yeterince eğitilmemiş Rus askerleri her fırsatta erzak, kendilerine verilen silahlar ve içinde bulundukları ağır şartlardan dolayı şikayet ediyor.

    Ukraynalı kaynaklar Khakassia ve Güney Osetya'dan Rus askerlerinin de çatışmalara katılmayı reddettikten sonra yaya olarak evlerine döndüğünü iddia etti.


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray, Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak
    Futbol

    Galatasaray, Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak

    Dayakçı kocasını öldüren Damla'nın cezası belli oldu
    3. Sayfa

    Dayakçı kocasını öldüren Damla'nın cezası belli oldu

    Un, şeker, yağ... Bir daha zam yok! İşte yeni 'sabit fiyat' modeli...
    Gündem

    Un, şeker, yağ... Bir daha zam yok! İşte yeni 'sabit fiyat' modeli...

    Görüş Bildir