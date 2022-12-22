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    Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'ta yangın çıktı

    Rus ordusunun elinde bulunan tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'ta çıkan yangın nedeniyle gemideki 20 kişi tahliye edilirken, alevler kısa süre içinde söndürüldü.
    • 22.12.2022 - 18:37
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 19:21
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    Rusya'nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov'ta yangın çıktı

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Rus ordusuna ait mühimmat ve araçların durumu uluslararası kamuoyunda sıkça gündeme geliyor.

    Ukrayna sahasında tek tek avlanan tankları kadar uçakları ve askerlerin piyade tüfekleri de dündem olmuştu.

    Tersaneye çıkarılırken yangın çıktı

    İHA'nın haberine göre bu kez Rus ordusunun elindeki tek uçak gemisi olan Admiral Kuznetsov'da ülkenin kuzeybatısındaki Murmansk bölgesindeki Zvyozdochka tersanesine yanaşmaya çalıştığı sırada yangın çıktı.

    Geminin modernizasyonunu denetleyen Rusya'nın Birleşik Gemi İnşa Şirketi (USC) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zvyozdochka tersanesinin havuzunda bulunan Admiral Kuznetsov gemisinde yangın çıktı. Yangında can kaybı olmadı. 20 kişi tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

    Gemide çıkan yangına ekipler tarafından anında müdahale edildiği ve alevlerin 6 metrekarelik bir alanda yayılmadan söndürüldüğü aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    Rusya nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov ta yangın çıktı #1



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