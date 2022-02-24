Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi: Uluslararası uçuş trafiği durdu

Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasıyla Doğu Avrupa ülkesinin semalarında uluslararası uçuş trafiği durdu. Flightradar24.com'dan alınan hava sahası fotoğrafı, son durumu gözler önüne serdi.

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna’ya askeri müdahaleye başladı, şehirlerden peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenlenirken, bölgede hiçbir sivil uçuş görünmüyor.

YÖN DEĞİŞTİREN UÇAKLAR

Uçuş trafiğinin durduğu hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü.

Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan ekran görüntüsü, Ukrayna çevresinde yön değiştiren uçakları gösteriyor.

UÇUŞLARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Hava sahası izleme grubu Safe Airspace, Rus saldırısı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna hava sahası için uçuşların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Safe Airspace, buna gerekçe olarak bölgede sivil uçakların yanlışlıkla vurulabilmesini ya da düzenlenecek bir siber saldırının hava trafiği kontrolünü hedefleyebilmesini göstermişti.

RİSK SEVİYESİ KIRMIZI

Grup ayrıca, risk seviyesini kırmızıya yani 'uçmayın' olarak da güncellemişti.

Söz konusu gerilim ve belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan kuruluş, “Bu durum sivil havacılık için önemli risklere yol açıyor.” ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Wizz Hava Yolu şirketi, Ukrayna'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.

RUSYA DA UÇUŞLARI DURDURDU

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı.

Donbas Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir.” denildi.

POLONYA UÇAKLARINI GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNLENDİRDİ

Polonya, tüm Ukrayna uçuşlarını iptal etti.

Ukrayna'ya giden sivil uçaklar güvenli bölgelere yönlendirildi.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.” açıklamasında bulundu.