Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarda yeni bomba türü kullandığı iddia edildi Rus ordusunun, Harkov'u hedef alan saldırılarında yeni tür güdümlü bombaya başvurmuş olabileceği belirtildi.

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Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rus ordusunun, Harkov'a yönelik bombardımanlarında yeni bir bomba türü kullanmış olabileceği belirtildi.

Saldırılarda en az bir can kaybının olduğu bilgisi paylaşıldı. Kentte yaralanan 19 kişi arasında biri 3 aylık bebek olmak üzere 4 çocuk da bulunuyor

Ukraynalı yetkililer, UMPB D-30 adı verilen yeni tip güdümlü bombanın saldırılarda kullanıldığını düşündüklerini söyledi.

"Güdümlü hava bombası ile füze arasında bir şey"

Bölge polis şefi Vladimir Timoşko, saldırılarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu, onların (Rusların) yakın zamanda kullandıkları güdümlü hava bombası ile füze arasında bir şey. Tabiri caizse uçan bir bomba.

"Ev sakinleri üzerinde deniyorlar"

Bölge Valisi Oleh Syniehubov, "Görünüşe göre Ruslar, değiştirilmiş bombalarını ev sakinleri üzerinde denemeye karar verdi." dedi.

Ukraynalı gözlemciler, söz konusu bombayı seyir füzesi olarak tanımladı. Bombaya kanatlar, turbo jet ve navigasyon sistemi eklendiği belirtiliyor.

10 binden fazla ev karanlığa gömüldü

Öte yandan Donetsk Oblastı'nın Rus işgali altındaki kısmında 10 binden fazla hane "haftalardır" elektriksiz kaldı.

Savaş nedeniyle birçok enerji çalışanının, işgal edilen bölgeleri geçici olarak terk ettiği ifade edildi.

Ukrayna basını, tahrip edilen altyapının Ruslar tarafından onarılamadığını yazdı.