Rusya'nın vizesiz seyahat girişimi: Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleriyle görüşüyorlar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, karşılıklı olarak vizesiz seyahat edilen ülkelerin listesini genişletme planları olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Rusya; Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki birçok ülkeyle vizesiz seyahat anlaşmalarını müzakere ediyor.

Açıklamayı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptı.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, birçok ülkeyle görüşme halinde olduklarını söyledi.

Vizesiz seyahat müzakeresi

"Karşılıklı olarak vizesiz seyahat ettiğimiz ülkelerin listesini genişletme planlarımız var." diyen Zaharova, şöyle devam etti:

Şu anda birçok Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkesiyle müzakereler sürüyor.

TASS'ın aktardığına göre Zaharova, "tek taraflı vizesiz seyahate ilişkin bilgilerin genellikle Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlandığını" hatırlattı.

Rusya ekonomik yaptırımların gölgesinde kaldı

Rus ekonomisi, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin ağır ekonomik yaptırımlarına maruz kalmaya devam ediyor.

Moskova yönetimi, ambargoların etkilerini hafifletmenin yollarını arıyor.