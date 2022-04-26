Rusya'ya gidecek araçlar, Belçika'daki limandan geçemedi

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle ihraç edilmesi planlanan binlerce araç, Zeebrugge Limanı'nda kaldı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, ihracatı etkilemeye devam ediyor…

Rusya'ya ihraç edilmesi planlanan ancak yaptırımların yürürlüğe girmesiyle gönderilmesi engellenen binlerce araç, Belçika’nın en büyük limanlarından olan Zeebrugge’da kaldı.

AA’nın haberine göre; 8 bin civarında araç beklemeye alındı.

Otopark kısmı dolmuş durumda

Belçika gümrüğü, yaptırımlar sebebiyle aralarında Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Lexus gibi lüks araçlarla, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai, Nissan ve Suzuki gibi markaların SUV ve karavanlarının Rusya'ya gönderilmesine izin vermezken, söz konusu araçlar nedeniyle Zeebrugge limanının otopark kısmı dolmuş durumda.

Siparişler, AB yaptırımları öncesinde verilmişti

Limanda bekleyen otomobillerin siparişleri Avrupa Birliği (AB) yaptırımları öncesinde verilmiş, ancak gönderilmesi mümkün olmamıştı.

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayında yürürlüğe koyduğu yaptırımlar uyarınca, Rusya'ya 50 bin euronun üzerinde değere sahip araç gönderilemiyor.

Söz konusu araçların limanda daha ne kadar bekletileceği bilinmiyor.

Bu araçların hukuki durumu da belirsizliğini koruyor.