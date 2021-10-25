Saadel Cebri: Muhammed Bin Selman amcasını öldürme planı yaptı

Saadel Cebri: Muhammed Bin Selman amcasını öldürme planı yaptı

Suudi Arabistan'ın eski istihbarat görevlisi Saadel Cebri, ABD kanalında yaptığı açıklamasında Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın amcası Kral Abdullah'ı öldürme planı yaptığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın eski üst düzey istihbarat görevlisi Saadel Cebri, katıldığı Amerikan CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AMCASINI ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORDU

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın babasından önceki kral olan amcasını zehirli bir yüzükle öldürme planı yaptığını söyleyen El Cebri, şu ifadeleri kullandı:

Saadel Cebri: Muhammed Bin Selman amcasını öldürme planı yaptı VİDEO

"RUSYA'DAN BİR YÜZÜK ALIRIM, ONUNLA EL SIKIŞMAM BİLE ÖLDÜRMEYE YETER"

"'Kral Abdullah'ı öldürmek istiyorum' dedi. 'Rusya'dan bir yüzük alırım. Onunla el sıkışmam bile öldürmeye yeter. Böylelikle onun işi bitecek' dedi. "





"PSİKOPAT KATİL, KANADA'YA SUİKAST EKİBİ GÖNDERDİ"

Cebri, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından 'psikopat katil' olarak nitelendirdiği veliaht prensin, kendisini öldürmek için Kanada'ya bir ekip gönderdiğini iddia etti.

Cebri, kendisine Kanada'daki herhangi bir Suudi temsilciliğinin yakınından geçmemesi, konsolosluk ve büyükelçiliğe girmemesi konusunda uyarı yapıldığını söyledi.

KRAL ABDULLAH, AKCİĞER RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, Kral Abdullah son yıllarında önemli sağlık problemleri yaşamış ve bu nedenle defalarca hastaneye kaldırılmıştı. Son aylarda kamuoyu önüne çıkmayan Kral Abdullah'ı, törenlerde veliaht prens temsil ediyordu. Akciğer rahatsızlığı sebebiyle Riyad'da kaldırıldığı hastanede 23 Ocak 2015 tarihinde yaşamını yitirdi.