Suriye'de Sadakataşı Derneği, İdlibli zorla yerinden edilen ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda cami ve okul açılışlarına devam ediyor.

Suriye'de İdlib'e bağlı Babiska bölgesinde Sadakataşı tarafından inşa edilen TOGEM-DER konutlarında 100 metrekare alana yapılan, 200 kişi kapasiteli Mustafa Zehra Er Camisi ibadete açıldı.

TOGEM-DER konutlarında yaşayan 316 çocuğun okul ihtiyacının karşılanması için dernek tarafından Mustafa Saadet Karavuş İlkokulunun açılışı gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA BOT VE MONT HEDİYE EDİLDİ

Müfredat ve dini eğitimin verildiği okulda eğitim gören 316 çocuğa Sadakataşı ekibi tarafından bot ve mont hediye edildi.

Sadakataşı, bölgedeki yardım çalışmaları kapsamında Zailun kampındaki 150 aileye gıda kolisi ve kurban eti dağıtıldı.

Sadakataşı, İdlib'de cami ve okul açtı ViDEO

5 BİN AİLEYE BRİKET EV

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç eden siviller için yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Özdal, 22 bölgede 5 bin briket evin yapımının tamamlandığını ifade ederek "Kampların ihtiyaçları doğrultusunda okul ve cami açılışlarımız devam ediyor. Bölgede bulunan ekibimiz açılışlarla birlikte yerinden edilen ailelere gıda, zekat ve kışlık kıyafet ulaştırdı." dedi.

Ayrıca Özdal, bölgeye yardım ulaştırılması için bağışta bulunanlara teşekkür etti.