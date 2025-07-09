Sakın Tüketmeyin! Popüler Markanın Patlamış Mısırları Geri Çağırılıyor

Almanya’da tüketiciler arasında oldukça popüler olan bir patlamış mısır markası, gıda güvenliği kapsamında yapılan denetimlerin ardından geri çağırma listesine alındı.

Kararın gerekçesi ise ürün ambalajlarında tespit edilen potansiyel zararlı kimyasal maddeler.

Kalite kontrol testleri sonucunda, söz konusu ürünlerin ambalaj malzemelerinde PFOA öncülü 8:2 FTHO ve PFDA öncülü 10:2 FTHO adlı bileşiklerin artan miktarda bulunabileceği belirlendi.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Yetkililer, bu duruma karşı önlem olarak ilgili ürünleri satın alan tüketicilerin, patlamış mısırları satın aldıkları mağazalara iade edebileceğini ve satış fiyatının iade edileceğini duyurdu.

Firma ayrıca, yalnızca belirli partilerin geri çağrıldığını ve diğer Popz markalı ürünlerin güvenle tüketilebileceğini belirtti.