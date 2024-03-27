Saldırı altındaki Gazze'ye havadan yardım malzemesi indirildi İsrail'in yaklaşık 6 aydır Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve saldırılar devam ederken Gazze kentine havadan insani yardımlar atıldı.

AA

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırılarla çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivil halkı hedef alıyor.

Ancak İsrail'in bu zulmü yeni değil.

Savaş suçu işleniyor

İsrail, 17 yıl boyunca havadan, karadan ve denizden uyguladığı kanunsuz ablukayla ekonomiyi ve insani koşulları felce uğratarak Filistinlilerin yaşam alanını her geçen gün daha da daralttı.

Şimdilerde ise İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen savaş suçu işleyerek bölgeye bomba yağdırıyor.

Bilançoda ciddi artış

Can kaybının 33 bine yaklaştığı ve 100 bine yakın yaralının olduğu bölgede, enkaz altında ise çok sayıda vatandaşın çıkarılmaya çalıştığı belirtiliyor.

Yardım malzemeleri gönderildi

Bölgede savaş tüm şiddetiyle devam ederken Gazze halkının umudu olan yardımlar da havadan kendilerine ulaştırılıyor.

İnsani yardım malzemeleri bir kez daha bölgeye indirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)