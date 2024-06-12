Saldırıya uğrayan Danimarka Başbakanı Frederiksen: İşe bisikletle gidebilmeyi tercih ederim

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Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, geçen hafta yaşadığı saldırının üzerinden günler geçmesine rağmen "çok iyi durumda olmadığını" söyledi.

46 yaşındaki Frederiksen, geçtiğimiz cuma günü meydana gelen saldırıda boyun incinmesi yaşadı.

"Çok iyi durumda değilim. Henüz kendimde değilim." diyen Frederiksen, saldırıyla ilgili ayrıntılara girmedi.

Yaşadıklarının şokunu atlatamadı

Danimarka basınına konuşan Frederiksen, "Çok korkutucuydu. Biraz şok ve sürpriz yaşadım." ifadelerini kullandı.

"Saldırı hepimize yapıldı"

Saldırının, "muhtemelen birçok şeyin birikimi" olduğunu belirten Frederiksen, şunları dile getirdi:

Sosyal medyada uzun zamandır devam eden tehditler, özellikle Orta Doğu'daki savaştan (İsrail'in Gazze saldırıları) bu yana daha da kötüleşti. Bir insan olarak bu saldırı bana yapıldı.



Ama hiç şüphe yok ki saldırıya uğrayan kişi başbakandı. Bu bakımdan, saldırı hepimize yapıldı. Toplumumuzda hiçbir şiddet türünün yeri yoktur.