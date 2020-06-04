Salgının yayıldığı Vuhan'da hayat normale döndü

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı kentte, 110 günün ardından tema parkları, iş fuarları ve gece pazarları yeniden dolmaya başladı.

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına sebep olan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Vuhan kentinde, hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı.

Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kennte ilk ziyaret edilen yer lunaparklar ve alışveriş merkezleri oldu.

CADDELER DOLDU

11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu. Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü.