Otobüsün geçişi sırasında iki patlayıcı infilak etti. Bombalı saldırıda 13 rejim askeri öldü.

Suriye'de Esad rejiminin başkenti Şam, bombalı saldırıya sahne oldu.

Sabahın erken saatlerinde Şam'da, asker taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen iki bomba infilak etti.

13 ÖLÜ, 3 YARALI

Rejime bağlı televizyon, "terörist saldırı" olarak tanımladığı patlamalarda 13 rejim askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

ŞAM'DA PEŞ PEŞE PATLAMA

Patlamalar, insanların yoğunluk oluşturduğu saatlerde meydana geldi. Otobüsün köprüden geçtiği sırada patlamaların yaşandığı kaydedildi.

El Cezire'nin rejim medyasından aktardığına göre, üçüncü bir aygıt, patlamadan etkisiz hale getirildi.

Şam'da bombalı saldırı ViDEO