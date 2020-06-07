Esad rejiminin çöküntüye uğrattığı Suriye Lirası'nın durumu, sosyal medyaya düşen bir videoda gözler önüne serildi.

Esad rejimi, Suriye'de yalnızca insani açıdan değil, ekonomik olarak da büyük yıkıma yol açtı.

Savaştan büyük zarar gören ve ekonomik çöküşle karşı karşıya kalan ülkenin para birimi ciddi kayıp yaşarken, 700 Suriye Lirası sadece bir dolara denk geliyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Şam'da bir iş adamı, el arabasına doldurduğu Suriye liralarını bir döviz bürosuna götürdü.

"200 DOLARA ANLAŞMAYA RAZIYIM"

Videoda geçen konuşmalarda paraların gerçek bedelinin 1000 dolar olduğu belirtildi. İş adamı ise 200 dolara anlaşmaya razı olduğunu ifade etti.

AFP'nin aktardığına göre, kara borsada 1 dolar 2 bin 300 Suriye Lirası ederken, iç savaştan önce 2011 yılında 1 doların 48 Suriye Lirası olduğu belirtildi.

Şam'da döviz bürosuna el arabasıyla para getiren iş adamı VİDEO

SURİYE LİRASI HIZLA ERİYOR

Söz konusu para biriminin, dolara karşı yaşadığı büyük düşüş, temel gıda ürünlerini de etkileyen enflasyondaki artışla birlikte aylarca devam etti. Uzmanlar, yeni değer kayıpları için Amerikan yaptırımlarına da işaret ediyor.

ABD'nin 2020 yılı savunma bütçesine eklenen CaesarAct (Suriye Sivil Koruma Yasası) haziran ayının ortasında yürürlüğe girecek. Başkan Donald Trump tarafından onaylanan yasa, Suriye'yi yeniden imar yardımlarının yanı sıra, Esad rejimine ve onunla iş birliği yapan şirketlere karşı yaptırımların uygulanmasını hedefliyor.

MAHLUF'UN TASFİYE EDİLMESİ: KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Konuyla ilgili uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, Suriye'de Esad rejiminin en zengin iş adamı Rami Mahluf'un ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğuna, Mahluf'un rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğine dikkat çekildi.

Mahluf'un karşı karşıya kaldığı durumun ülkedeki zenginleri korkuttuğu dile getirilirken, "Eğer rejim bunu bu kalibreden insanlara yaparsa, kimse güvende değil." denildi.