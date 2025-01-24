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İHA

Suriye'de güvenlik güçleri başarılı bir çalışmaya imza attı.

Başkent Şam'ın batı kırsalında yer alan Yafour bölgesindeki bir çiftlikte ekiplerce, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

TONLARCA UYUŞTURUCU İMHA EDİLDİ

Güvenlik güçleri, aralarında 4 ton metamfetamin ve Beşar Esad döneminde yoğun olarak üretilen bir uyuşturucu olan Captagon üretiminde kullanılan 30 ton öncü kimyasalın bulunduğu maddeleri boş arazide istifleyerek ateşe verdi.

Ayrıca yakındaki el-Sabura kasabasında düzenlenen ayrı operasyonda bir depoda ele geçirilen paketlenmiş ve dağıtıma hazır binlerce tramadol hapı da yakılarak imha edildi.