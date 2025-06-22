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Şam'daki bir kilisede patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mar Elias Kilisesi'nde patlama meydana geldiği ve çok sayıda can kaybı bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Şam'daki bir kilisede patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da sıcak dakikalar...

Son dakika gelişmesinde, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mar Elias Kilisesi'nde patlama meydana geldiği öğrenildi. 

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

Sosyal medyadan aktarılan bilgilere göre, patlamada çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

DW'de yer verilen bilgilere göre, görgü tanıkları da saldırıyı doğruladı.

Ayrıca, saldırıya ilişkin terör saldırısı şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi. 

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Öte yandan, saldırıya ilişkin resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama yapılmazken, saldırıya ait görüntüler ise sosyal medya platformlarından paylaşıldı. 

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